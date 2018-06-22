Нет фото – значит, не был: фанаты из Японии в Екатеринбурге не расстаются с фотокамерами

Первые болельщики приехали в город за два дня до матча с Сенегалом

Судя по приезжим из Японии, архитектура Екатеринбурга их чрезвычайно заинтересовала. Они, не останавливаясь, фотографируют городские достопримечательности и памятники. Туристы из страны восходящего солнца вообще славятся своей любознательностью и дружелюбием. Поэтому не удивляйтесь, если они попросят вас сфотографировать его на фоне, казалось бы, обычного здания. Всего в Екатеринбург должны приехать несколько тысяч японских болельщиков.

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