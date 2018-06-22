Крошка с ладошку: врачи Екатеринбурга выходили ребенка с рекордно низким весом

Чтобы спасти пациентку, медики несколько месяцев не отходили от нее ни на шаг. Казалось бы, самое страшное позади. Однако, по словам врачей, для малышей, которые торопятся жить, все только начинается. Именно поэтому близких отправляют в специальную школу — для родителей недоношенных детей. Эти курсы сейчас открываются по всей России. На занятиях мам торопыжек учат, как кормить, купать, переодевать этих хрупких малышей, как следить за их здоровьем. Ведь у поспешивших появиться на свет могут проявиться проблемы в будущем.