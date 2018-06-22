Когда трамвай: на нескольких остановках Екатеринбурга появились информационные табло

Идея умных остановок не нова. Такие подсказки уже есть во многих мегаполисах мира. Но этот проект был создан программистами из Екатеринбурга. Первым делом экраны установили в центре, чтобы объединить в информационную сеть как можно больше маршрутов. Но чтобы все работало, как часы, программисты почти год тестировали первое табло у Главпочтамта. За это время разработчики выявили и устранили основные ошибки. Пока в городе установлено четырнадцать информационных табло, но к концу июля появится еще семь экранов.