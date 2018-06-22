Есть ли сговор: ФАС переходит на ежедневный мониторинг цен на бензин

Это связано с резким повышением стоимости топлива

Так, с начала года оно, в среднем, подорожало, в среднем, на 9 процентов. Надзорный орган следит за ситуацией, выясняя, нет ли здесь места сговору нефтяных компаний. В среднем, литр бензина обходится уральцам в 40 рублей. Однако это все равно на три рубля больше, чем пару месяцев назад. По информации ФАС, основная причина подорожания — рост акцизов. Кроме того, на стоимость топлива влияют динамика цен на нефть, увеличение отраслевых издержек и многие другие факторы. Сейчас антимонопольщики запросили у крупных игроков рынка нефтепродуктов документы, которые могут свидетельствовать о согласованности их действий.

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Есть ли сговор: ФАС переходит на ежедневный мониторинг цен на бензин