Boeing открывает на Среднем Урале новое производство

По словам главы компании, Боинг не видит своего будущего без титана, который производится в Верхней Салде. Один из крупных проектов реализуется на территории Особой экономической зоны «Титановая долина». Корпорация уже завезла туда станки из Японии. Инвестиции в проект, который создаст дополнительные 230 рабочих мест, составляют 5,5 миллиарда рублей.Ural Boeing Manufacturing будет производить обработку титановых штамповок, элементов фюзеляжа, конструкций крыла и пилонов, деталей шасси для всех моделей гражданских лайнеров Boeing: в том числе новой модели 777Х.