Boeing открывает на Среднем Урале новое производство

Свердловская область и корпорация продолжат плодотворное сотрудничество.

По словам главы компании, Боинг не видит своего будущего без титана, который производится в Верхней Салде. Один из крупных проектов реализуется на территории Особой экономической зоны «Титановая долина». Корпорация уже завезла туда станки из Японии. Инвестиции в проект, который создаст дополнительные 230 рабочих мест, составляют 5,5 миллиарда рублей.Ural Boeing Manufacturing будет производить обработку титановых штамповок, элементов фюзеляжа, конструкций крыла и пилонов, деталей шасси для всех моделей гражданских лайнеров Boeing: в том числе новой модели 777Х.

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Boeing открывает на Среднем Урале новое производство