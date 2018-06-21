Замена в составе российской сборной по ЭКСПО

Это место сагайдак уступила вице-президенту «Сколково» Александру Чернову. Теперь именно Чернов будет представлять заявку Екатеринбурга в международном бюро выставок. Именно оно решает, в каком городе проведут ЭКСПО 2025 — в Баку, Осаке или Екатеринбурге. Ожидается, что смена руководителя заявочного комитета усилит действующую команду и увеличит шансы России на победу. Где будет находиться столица всемирной универсальной выставки в 25-го году, станет известно уже в ноябре.