Замена в составе российской сборной по ЭКСПО

Возглавлявшая Заявочный комитет России Светлана Сагайдак покинула свой пост

Это место сагайдак уступила вице-президенту «Сколково» Александру Чернову. Теперь именно Чернов будет представлять заявку Екатеринбурга в международном бюро выставок. Именно оно решает, в каком городе проведут ЭКСПО 2025 — в Баку, Осаке или Екатеринбурге. Ожидается, что смена руководителя заявочного комитета усилит действующую команду и увеличит шансы России на победу. Где будет находиться столица всемирной универсальной выставки в 25-го году, станет известно уже в ноябре.

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Замена в составе российской сборной по ЭКСПО