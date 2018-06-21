Всё ради болельщиков: Роспотребнадзор проверяет всех, кто пытается заработать на фанатах

Помощь, консультации и сопровождение футбольных болельщиков в дни чемпионата это работа не только для волонтеров и энтузиастов. За безопасность и комфортное пребывание гостей, причем не только иностранных, сейчас отвечают и сотрудники «Роспотребнадзора». Для удобства потребителей специалисты вышли в люди.