Всё ради болельщиков: Роспотребнадзор проверяет всех, кто пытается заработать на фанатах

На вокзалах заработали специальные пункты, где можно пожаловаться на услуги

Помощь, консультации и сопровождение футбольных болельщиков в дни чемпионата это работа не только для волонтеров и энтузиастов. За безопасность и комфортное пребывание гостей, причем не только иностранных, сейчас отвечают и сотрудники «Роспотребнадзора». Для удобства потребителей специалисты вышли в люди.

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Всё ради болельщиков: Роспотребнадзор проверяет всех, кто пытается заработать на фанатах