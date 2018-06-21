Львица в багажнике, в салоне авто — питоны: зоозащитники освободили зверей из плена

Но как утверждает хозяин животных — цирковой артист — он заботился о своих напарниках, исправно кормил и выгуливал. Ведь вместе они небольшой коллектив, который колесит по городам и странам. К этой истории с пленными животными подключились не только зоозащитники, но и полиция.