Футбольный обзор: чем удивил седьмой день Чемпионата

Сборная России — уже без всяких оговорок и независимо от результатов оставшихся групповых матчей — вышла в плей-офф. Эпохальное достижение наших футболистов стало возможным после победы Уругвая над Саудовской Аравией. Единственный мяч забил Луис Суарес. Скромная — по сравнению с нами — победа — 1:0. Но она осчастливила всю страну.