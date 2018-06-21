Футбольный обзор: чем удивил седьмой день Чемпионата

Следим за положением России в турнирной таблице

Сборная России — уже без всяких оговорок и независимо от результатов оставшихся групповых матчей — вышла в плей-офф. Эпохальное достижение наших футболистов стало возможным после победы Уругвая над Саудовской Аравией. Единственный мяч забил Луис Суарес. Скромная — по сравнению с нами — победа — 1:0. Но она осчастливила всю страну.

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