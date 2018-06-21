Филателисты Екатеринбурга выстроились в очередь к Главпочтамту

Для Екатеринбурга почтальоны приготовили три штемпеля — по числу матчей, которые вскоре пройдут в городе. Сегодня любой желающий мог получить печать «Франция-Перу» с изображением Екатеринбург-арены и исторической датой. Спецгашение доступно всего один день, поэтому коллекционеры с утра спешили в отделение с конвертами и специальными марками — тоже выпущенными к Чемпионату. Тех, кто не успел сегодня, ждут в дни следующих игр. Ведь такое событие — уверенны филателисты — бывает лишь раз в жизни