Аррива, Перу! Фанаты южноамериканской команды заполонили улицы Екатеринбурга

Это вторая из проходящих в нашем городе игр в рамках группового этапа ЧМ по футболу. Команды уже провели по одной игре. В активе французов есть три очка, а перуанцам после проигрыша Дании для выхода в плей-офф обязательно нужно побеждать. А ведь в составе пераунцев могло не оказаться одного из сильнейших игроков. Но, кто бы мог подумать, что именно соперники по группе — французы — помогут сборной Перу не потерять нападающего.
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Проявят ли себя их оппоненты – сборная Франции?
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