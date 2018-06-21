Аррива, Перу! Фанаты южноамериканской команды заполонили улицы Екатеринбурга

Это вторая из проходящих в нашем городе игр в рамках группового этапа ЧМ по футболу. Команды уже провели по одной игре. В активе французов есть три очка, а перуанцам после проигрыша Дании для выхода в плей-офф обязательно нужно побеждать. А ведь в составе пераунцев могло не оказаться одного из сильнейших игроков. Но, кто бы мог подумать, что именно соперники по группе — французы — помогут сборной Перу не потерять нападающего.