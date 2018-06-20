Первые жаркие июньские дни совпали с началом жаркой поры приема документов. Огромная сборная уральских абитуриентов сейчас штурмует плацдармы приемных комиссий. Преподаватели здесь выступают как арбитры, а родители гонят своих подопечных к победе, как самые требовательные тренеры.
Забивака и робот Борис: в Екатеринбурга стартовал отборочный «чемпионат» в вузы
Страсти, которые разгораются в вузах, сопоставимы с теми, что кипят на футбольных полях
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