Забивака и робот Борис: в Екатеринбурга стартовал отборочный «чемпионат» в вузы

Первые жаркие июньские дни совпали с началом жаркой поры приема документов. Огромная сборная уральских абитуриентов сейчас штурмует плацдармы приемных комиссий. Преподаватели здесь выступают как арбитры, а родители гонят своих подопечных к победе, как самые требовательные тренеры.