Забивака и робот Борис: в Екатеринбурга стартовал отборочный «чемпионат» в вузы

Страсти, которые разгораются в вузах, сопоставимы с теми, что кипят на футбольных полях

Первые жаркие июньские дни совпали с началом жаркой поры приема документов. Огромная сборная уральских абитуриентов сейчас штурмует плацдармы приемных комиссий. Преподаватели здесь выступают как арбитры, а родители гонят своих подопечных к победе, как самые требовательные тренеры.

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