Взрослый подход к детсадам: в Екатеринбурге все дошкольные учреждения ждут изменения

Касаются они в основном внутреннего обустройства

Один из главных приоритетов — создать в группе зону для уединения, особое пространство, где ребенок сможет отдохнуть от коллектива. Позаботятся и о комфорте родителей, особенно работающих. Нововведения в детсады внедряют с порога. Здесь повесили указатели для родителей, чтобы те без труда нашли нужную группу. Комнаты тоже преобразились — стали просторнее. Чтобы расширить пространство, в игровых установили мебель-трансформер, а в спальнях подвинули кровати.

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Взрослый подход к детсадам: в Екатеринбурге все дошкольные учреждения ждут изменения