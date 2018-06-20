Взрослый подход к детсадам: в Екатеринбурге все дошкольные учреждения ждут изменения

Один из главных приоритетов — создать в группе зону для уединения, особое пространство, где ребенок сможет отдохнуть от коллектива. Позаботятся и о комфорте родителей, особенно работающих. Нововведения в детсады внедряют с порога. Здесь повесили указатели для родителей, чтобы те без труда нашли нужную группу. Комнаты тоже преобразились — стали просторнее. Чтобы расширить пространство, в игровых установили мебель-трансформер, а в спальнях подвинули кровати.