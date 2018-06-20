В екатеринбуржском клубе историков подготовили навигацию по былым временам

Это высшая государственная награда, которая была учреждена еще Петром Первым. За двести лет ею были удостоены более 700 дам. Портреты самых известных представлены в мультимедийном центре «Россия — моя история». Сам Клуб историков создан фондом святой Екатерины для сохранении наследия России и популяризации исторической науки. Учителя собираются вместе, чтобы поделиться опытом преподавания. Так, основные вехи истории государства сегодня можно изучать через людей времени. Например, великих женщин — кавалеров Ордена святой Екатерины. Его вручали за существенный вклад в дело просвещения и благотворительность. Помимо цариц, престижной наградой были удостоены, к примеру: первый председатель Российской академии наук княгиня Екатерина Дашкова и супруга Михаила Кутузова — тоже Екатерина — Голенищева. По словам участников клуба, на этих примерах учить школьников и студентов истории проще и интереснее