В Екатеринбурге подвели итоги политических «экзаменов»

Единороссы составили список «отличников» и «хорошистов», которые пойдут на выборы в городскую думы

Победители предварительного голосования будут представлять партию в качестве самовыдвиженцев, а те, кто занял вторые строчки в группах, вероятнее всего, возглавят территориальные списки. Напомним, что кандидатов в депутаты гордумы от Единой России выбирали сами горожане. Праймериз, которые состоялись в городе в начале июня, прошли при небывалой явке. Что говорит об интересе жителей к сентябрьским выборам. Спустя месяц, партийный штаб утвердил окончательные итоги предварительного голосования. В общегородскую тройку кандидатов вошли Герой России Сергей Воронин, общественница Анастасия Немец и активист Тимофей Жуков. Среди других лидеров — действующие депутаты Ира Овчинникова, Виктор Тестов, замглавы администрации Михаил Матвеев, главврачи Мартиросян и Праздничков.

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