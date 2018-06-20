В Екатеринбурге подвели итоги политических «экзаменов»

Победители предварительного голосования будут представлять партию в качестве самовыдвиженцев, а те, кто занял вторые строчки в группах, вероятнее всего, возглавят территориальные списки. Напомним, что кандидатов в депутаты гордумы от Единой России выбирали сами горожане. Праймериз, которые состоялись в городе в начале июня, прошли при небывалой явке. Что говорит об интересе жителей к сентябрьским выборам. Спустя месяц, партийный штаб утвердил окончательные итоги предварительного голосования. В общегородскую тройку кандидатов вошли Герой России Сергей Воронин, общественница Анастасия Немец и активист Тимофей Жуков. Среди других лидеров — действующие депутаты Ира Овчинникова, Виктор Тестов, замглавы администрации Михаил Матвеев, главврачи Мартиросян и Праздничков.