«Сердце» Храма-на-Крови обновили: мастера изобразили в мозаике расстрел Романовых

Святую святых Храма-на-крови отреставрировали к 100-летию со Дня расстрела Царской семьи. Мастера установили новые престол и жертвенник, воссоздали арки, капители и образы святых, которые исполнили в старинной технике — смальта. Неслучайным стал выбор материала для алтаря — камень, который символизирует кровь и царское величие.