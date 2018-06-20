«Сердце» Храма-на-Крови обновили: мастера изобразили в мозаике расстрел Романовых

В храме обновили алтарь, который расположен как раз на месте расстрельной комнаты дома Ипатьева

Святую святых Храма-на-крови отреставрировали к 100-летию со Дня расстрела Царской семьи. Мастера установили новые престол и жертвенник, воссоздали арки, капители и образы святых, которые исполнили в старинной технике — смальта. Неслучайным стал выбор материала для алтаря — камень, который символизирует кровь и царское величие.

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