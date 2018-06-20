Сборная Перу попала в аварию по пути на тренировку

Спортсмены из Перу разминались на базу на Химмаше, а их соперники опробовали поле центрального стадиона. Фаворитами предстоящего матча называют французов. Европейская сборная вообще в числе главных претендентов на мировой кубок. Но латино-американцам терять уже нечего. В случае поражения инки вылетают с турнира, поэтому будут биться до конца.