Сборная Перу попала в аварию по пути на тренировку

Водитель автобуса, который вез игроков из гостиницы, не рассчитал габариты и зацепил забор

Спортсмены из Перу разминались на базу на Химмаше, а их соперники опробовали поле центрального стадиона. Фаворитами предстоящего матча называют французов. Европейская сборная вообще в числе главных претендентов на мировой кубок. Но латино-американцам терять уже нечего. В случае поражения инки вылетают с турнира, поэтому будут биться до конца.

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