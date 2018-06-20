От ненависти до любви одна игра

Благодаря исторической победе у сборной России прибавилось поклонников

Российскую сборную по футболу сегодня восхваляют даже заядлые скептики. Команда впервые за треть века вышла в плей-офф чемпионата мира по футболу. В Екатеринбурге это отмечали до самого утра. Люди гуляли и ездили по центру на машинах с флагами, танцевали и скандировали «Россия, вперед». Очень скоро веселье стало безудержным — проспект Ленина оказался блокирован автомобилями фанатов и превратился в танцпол.

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От ненависти до любви одна игра