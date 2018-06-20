Музыка на карте: организаторы Ural music night выпустили бота-экскурсовода

Главное музыкальное событие года состоится 29 июня

В этом году он пройдет на сотне площадок, где для горожан и гостей будут звучать мелодии в разных стилях и жанрах. Чтобы полуночники не заплутали, организаторы выпустили специальное мобильное приложение, которое объединило все площадки (для удобства их нанесли на карту, с указанием всех исполнителей и времени выступления). Разработчики признаются, что сами ходят на фестиваль и очень хотели сделать такую программу, где в одном месте собрана вся информация: кто, что, где и когда играет. Помимо приложения на телефон, организаторы Ural music night презентовали телеграм-бота и карту. Не забыли и про иностранных гостей города. Специально для них всю навигацию перевели на английский язык.

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Музыка на карте: организаторы Ural music night выпустили бота-экскурсовода