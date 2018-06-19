В екатеринбургскую семью вернулась потерявшаяся на Ямале лайка

Аяну искали примерно так же, как ищут потерявшихся людей, все безуспешно

Чудесная история возвращения. Сюжет, достойный мелодраматического сериала «Белый Бим, черной ухо. Наше время» разыгрался на самом севере Урала. Екатеринбуржская семья отправилась в Ямало-Ненецкий округ путешествовать на собачьих упряжках, прихватив свою любимую лайку. А та взяла и отбилась. Аяну искали примерно так же, как ищут потерявшихся людей, с участием правоохранительных органов и волонтеров, да все безуспешно. Как бывает в таких случаях, печали хозяев питомца не было границ.

Также в разделе Братья меньшие

Екатеринбурженка печет торты для собак
06.06.2018
Екатеринбурженка печет торты для собак
Зверское самолечение: чем опасны диагнозы из интернета?
21.05.2018
Зверское самолечение: чем опасны диагнозы из интернета?
Не долетели: на трассе под Нижним Тагилом нашли сотни замерзших стрижей
04.06.2018
Не долетели: на трассе под Нижним Тагилом нашли сотни замерзших стрижей
Пополнение в зоопарке: у пары львов родилось пятеро детенышей
08.06.2018
Пополнение в зоопарке: у пары львов родилось пятеро детенышей
Вчера
В екатеринбургскую семью вернулась потерявшаяся на Ямале лайка