В екатеринбургскую семью вернулась потерявшаяся на Ямале лайка

Чудесная история возвращения. Сюжет, достойный мелодраматического сериала «Белый Бим, черной ухо. Наше время» разыгрался на самом севере Урала. Екатеринбуржская семья отправилась в Ямало-Ненецкий округ путешествовать на собачьих упряжках, прихватив свою любимую лайку. А та взяла и отбилась. Аяну искали примерно так же, как ищут потерявшихся людей, с участием правоохранительных органов и волонтеров, да все безуспешно. Как бывает в таких случаях, печали хозяев питомца не было границ.