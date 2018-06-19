В Екатеринбурге откроют мультиязыковой колл-центр

Работать он будет на семи языках, не считая русского

Его единый номер обязательно сообщают всем иностранным гостям, которые прибывают в Екатеринбург. Каждый день, круглые сутки в колл-центре дежурят операторы, говорящие на самых популярных языках. Кроме самых распространенных — английского, немецкого, французского и испанского — здесь могут помочь на арабском, китайском и даже японском. Звонящие, чаще всего, просят выбрать оптимальный маршрут до гостиницы или стадиона, подсказать, где можно перекусить, что посмотреть и куда отправиться в свободное время. Впрочем, помощь здесь оказывают не только иностранцам — нередко в центр звонят и россияне — гости из других городов. Колл-центр уже принял порядка трех сотен звонков и готовится к максимальной нагрузке в дни матчей 21 и 24 июня.

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