В Екатеринбурге откроют мультиязыковой колл-центр

Его единый номер обязательно сообщают всем иностранным гостям, которые прибывают в Екатеринбург. Каждый день, круглые сутки в колл-центре дежурят операторы, говорящие на самых популярных языках. Кроме самых распространенных — английского, немецкого, французского и испанского — здесь могут помочь на арабском, китайском и даже японском. Звонящие, чаще всего, просят выбрать оптимальный маршрут до гостиницы или стадиона, подсказать, где можно перекусить, что посмотреть и куда отправиться в свободное время. Впрочем, помощь здесь оказывают не только иностранцам — нередко в центр звонят и россияне — гости из других городов. Колл-центр уже принял порядка трех сотен звонков и готовится к максимальной нагрузке в дни матчей 21 и 24 июня.