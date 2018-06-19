В Екатеринбурге определились со стоимостью запуска транспортной реформы

В ходе аукциона москвичи согласились запустить новую транспортную реформу за 25 млн. рублей. За эти деньги им предстоит проанализировать существующее положение дел и разработать комплексную схему дорожного движения до 2035 года. В итоге дороги должны преобразиться. Например, в пробках горожане будут стоять гораздо меньше времени. Сократиться должно и количество вредных выбросов в атмосферу. Как добиться этого в такие короткие сроки — теперь будут думать транспортники.