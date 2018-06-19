В Екатеринбурге объявили конкурс на кресло мэра

С 25 июня и по 9 июля заявиться на конкурс может любой желающий старше 21 года. Кандидат должен быть прописан в Екатеринбурге и не иметь судимости. Поступающие анкеты будет внимательно оценивать специальная комиссия из шести человек. Она уже наполовину сформирована. Жюри предстоит оценить заслуги кандидатов и отобрать лучших для собеседования. В итоге на рассмотрение в гордуму должны передать не менее двух заявок. Правда, члены пкомиссии уверены, что претендентов будет гораздо больше, поэтому и критерии отбора будут серьезными.