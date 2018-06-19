В частном хозяйстве гибнут оставшиеся без присмотра домашние животные

Соседи пытаются спасти тех, кому еще можно помочь

При этом привлечь к ответственности виновника практически нереально. Хотя, казалось бы, закон о жестоком обращении с животными должен защищать любых питомцев. Для сухого языка права животные – не только скот, но и даже домашние питомцы – собственность человека, как, например, чемодан.

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В частном хозяйстве гибнут оставшиеся без присмотра домашние животные