Удивительные исходы матчей чемпионата в рубрике «Футбольный обзор»

Сборной России предстоит судьбоносный матч

В случае победы над египтянами наши футболисты нарушат печальную традицию — и выйдут, наконец, из группы мирового чемпионата. Но пробиться в плей-офф будет нелегко: на поле Санкт-Петербург арены выйдет Мохамед Салах. Для соперников эта игра тоже архиважна — африканцам больше проигрывать нельзя, поэтому они бросят в бой лучшие силы. Победы своему кумиру Салаху египетские болельщики прочили еще в Екатеринбурге.

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Удивительные исходы матчей чемпионата в рубрике «Футбольный обзор»