Удивительные исходы матчей чемпионата в рубрике «Футбольный обзор»

В случае победы над египтянами наши футболисты нарушат печальную традицию — и выйдут, наконец, из группы мирового чемпионата. Но пробиться в плей-офф будет нелегко: на поле Санкт-Петербург арены выйдет Мохамед Салах. Для соперников эта игра тоже архиважна — африканцам больше проигрывать нельзя, поэтому они бросят в бой лучшие силы. Победы своему кумиру Салаху египетские болельщики прочили еще в Екатеринбурге.