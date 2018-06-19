Капремонт хуже вандалов: участники «Стенограффии» переживают за работы

Программа капремонта серьезно напугала стенографистов. Какое тут творчество, когда у ремонтников своя работа и им надо освоить деньги, выделенные на покраску четырех, а не трех, потому что на четвертой изображен шедевр, который так радует глаз горожанина. Стенографисты сегодня попытались найти общий язык с ремонтниками и выбрали для уличного фестиваля Стенограффия такие бетонные полотна, которые железобетонно не будут уничтожены.