Екатеринбург встречает вторую волну болельщиков Чемпионата мира по футболу

На этот раз в город прибывают фанаты из Франции и Перу

Команды этих стран встретятся на Екатеринбург-арене уже в четверг. Французов в городе пока мало, ну, а перуанские флаги уже развеваются на центральных улицах. И это только начало — основная масса болельщиков прибывает в город завтра. Ну, а те, кто приехал заранее, пока неспешно гуляют по Екатеринбургу, разглядывая достопримечательности и горожан. На удивление — по-английски говорят далеко не все. Впрочем, слова, чтобы описать первые впечатления все же находят.

Также в разделе Спорт

Гид для болельщика: фан-зоны для тех, кто не попадет на стадион
13.06.2018
Гид для болельщика: фан-зоны для тех, кто не попадет на стадион
Дорогой футбол: сколько Екатеринбург потратил на Чемпионат мира
14.06.2018
Дорогой футбол: сколько Екатеринбург потратил на Чемпионат мира
Самые интересные моменты Мундиаля в рубрике Футбольный обзор
14.06.2018
Самые интересные моменты Мундиаля в рубрике Футбольный обзор
Завтра – ярые соперники, а сегодня – братья: болельщики Египта и Уругвая подружились
14.06.2018
Завтра – ярые соперники, а сегодня – братья: болельщики Египта и Уругвая подружились
Вчера
Екатеринбург встречает вторую волну болельщиков Чемпионата мира по футболу