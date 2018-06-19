Екатеринбург встречает вторую волну болельщиков Чемпионата мира по футболу

Команды этих стран встретятся на Екатеринбург-арене уже в четверг. Французов в городе пока мало, ну, а перуанские флаги уже развеваются на центральных улицах. И это только начало — основная масса болельщиков прибывает в город завтра. Ну, а те, кто приехал заранее, пока неспешно гуляют по Екатеринбургу, разглядывая достопримечательности и горожан. На удивление — по-английски говорят далеко не все. Впрочем, слова, чтобы описать первые впечатления все же находят.