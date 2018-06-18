Местные мастерицы уже думают, как перевести слово «коклюшки» — ведь на ярмарке запланированы и мастер-классы по плетению кружев, и гончарному делу. Вот уж действительно уральский колорит. Едва ли не все промыслы края собрали на одной ярмарке. Она призвана познакомить болельщиков с народной культурой Урала. Чтобы говорить с фанатами на одном языке, мастерам пришлось с головой погрузиться в футбольную тему.
Все уральские сувениры в одном месте: в центре Екатеринбурга открылась ярмарка мастеров
В гости ждут в основном иностранцев, для которых народные промыслы — настоящая экзотика
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Все уральские сувениры в одном месте: в центре Екатеринбурга открылась ярмарка мастеров