Все уральские сувениры в одном месте: в центре Екатеринбурга открылась ярмарка мастеров

Местные мастерицы уже думают, как перевести слово «коклюшки» — ведь на ярмарке запланированы и мастер-классы по плетению кружев, и гончарному делу. Вот уж действительно уральский колорит. Едва ли не все промыслы края собрали на одной ярмарке. Она призвана познакомить болельщиков с народной культурой Урала. Чтобы говорить с фанатами на одном языке, мастерам пришлось с головой погрузиться в футбольную тему.