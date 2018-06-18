Выпускной закончился трагедией: четверо студентов разбились на квадроциклах

Два квадроцикла столкнулись на дороге под Верхней Сысертью. Выжить удалось лишь одной пассажирке — от удара ее выбросило на обочину. От машин же осталась лишь груда железа. Как рассказывают очевидцы, стрелка на спидометре застыла на отметке в 100 километров в час. Среди погибших — дети топ-менеджеров екатеринбургских компаний. За городом друзья отмечали успешное окончание университета. В разгар вечеринки они решили погонять на квадроциклах. И то ли зацепились колесами, то ли сошлись в лобовую — но в итоге произошло столкновение. Четверо студентов погибли на месте. Еще одна пассажирка сейчас находится в больнице с сотрясением мозга и ушибами. Правоохранители, тем временем, восстанавливают картину трагедии. Судя по фотографиям с места, авария произошла на довольной узкой дороге. В темноте водители могли просто не учесть расстояние между квадроциклами.