В Екатеринбурге построят храм в честь лекаря семьи Романовых

Его собираются построить в микрорайоне Академический

Евгений Боткин был с семьей российского императора Николая II до конца и принял мученическую смерть в подвале дома Ипатьева. И сейчас именем лейб-лекаря Евгения Боткина в Екатеринбурге будет назван храм. Большое начинается с малого — там, где будет новый храм, пока заложили всего один камень. Но это место пусто точно не будет — ведь оно освящено именем мученика. Будущую церковь назовут в честь Евгения Боткина — врача семьи Николая Второго. Вместе последними Романовыми он принял страшную смерть, за что был возведен в лик святых.

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