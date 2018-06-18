Первые сенсации Мундиаля: чем запомнились матчи выходных

Руку на пульсе продолжает держать наш спортивный обозреватель Юрий Шумков

Выходные принесли футбольному чемпионату первые сенсации. В борьбу за Кубок ФИФА вступили фавориты турнира — и ни один матч не обошелся без потерь. Ожидаемые, на мой взгляд, неудачи постигли немцев и аргентинцев. Команда Лионеля Месси на уровне сборной никогда и не блистала, да и в Россию попала в последний момент. А действующие чемпионы мира — команда Германии — блекло выглядели еще до Мундиаля. Потому закономерно проиграли мексиканцам.

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Первые сенсации Мундиаля: чем запомнились матчи выходных