Первые сенсации Мундиаля: чем запомнились матчи выходных

Выходные принесли футбольному чемпионату первые сенсации. В борьбу за Кубок ФИФА вступили фавориты турнира — и ни один матч не обошелся без потерь. Ожидаемые, на мой взгляд, неудачи постигли немцев и аргентинцев. Команда Лионеля Месси на уровне сборной никогда и не блистала, да и в Россию попала в последний момент. А действующие чемпионы мира — команда Германии — блекло выглядели еще до Мундиаля. Потому закономерно проиграли мексиканцам.