Ксения Собчак презентовала горожанам документальную ленту про своего отца

Картина собрала за первый день проката миллион рублей. Впрочем — признается режиссер — у картины совсем другая задача: рассказать зрителями об истинном положении дел в России 90-х годов. А именно о политике того времени и деле Анатолия Собчака. В фильме снялись известные государственные деятели и экс-политики. Как сторонники, так и противники Собчака. На экране можно будет увидеть и Владимира Путина. Он дал большое интервью прямо в кремле, где специально для съемок обустроили черную комнату.