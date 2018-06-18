FIFA пришлось оправдываться за неполные трибуны на "Екатеринбург — Арене"

Во время первого матча в уральской столице самые статусные места зияли пустотой. Обиднее всего это было наблюдать тем, кто так и не смог купить заветный билет. А ведь эти пробелы на матче Египет- Уругвай увидели зрители по всему миру. Тут же стали подсчитывать: сколько билетов продано и сколько зрителей собралось на стадионе — не хватило 3 000 болельщиков. Как вышло, что святые для футбольного болельщика места оказались пусты.