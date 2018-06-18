Екатеринбурженка бесплатно приютила у себя болельщика из Египта

Он не смог попасть в съемную квартиру из-за того, что хозяева нашли более выгодный вариант

Иностранным болельщикам, которые приезжали на матч, Екатеринбург запомнился не полупустыми трибунами, а горячим гостеприимством. Так, горожане приютили у себя египтянина, который не смог попасть в съемную квартиру. Из-за того, что хозяева нашли более выгодный вариант, Исмаил оказался на улице. Сердобольные жильцы не оставили гостя в беде. Просьбу помочь растерянному иностранцу, сидящему во дворе, соседи разместили в местном интернет-чате. На нее откликнулась Нина — она предложила Исмаилу на время остановится в одной из комнат абсолютно бесплатно. Чем приятно удивила иностранца — египтянин признался, что не ожидал от русских такого гостеприимства. Благодаря неравнодушным горожанам, болельщик позабыл о недоразумении — и уже подумывает приехать в Екатеринбург на более долгий срок.

Также в разделе Спорт

Гид для болельщика: фан-зоны для тех, кто не попадет на стадион
13.06.2018
Гид для болельщика: фан-зоны для тех, кто не попадет на стадион
Дорогой футбол: сколько Екатеринбург потратил на Чемпионат мира
14.06.2018
Дорогой футбол: сколько Екатеринбург потратил на Чемпионат мира
Самые интересные моменты Мундиаля в рубрике Футбольный обзор
14.06.2018
Самые интересные моменты Мундиаля в рубрике Футбольный обзор
Завтра – ярые соперники, а сегодня – братья: болельщики Египта и Уругвая подружились
14.06.2018
Завтра – ярые соперники, а сегодня – братья: болельщики Египта и Уругвая подружились
Сегодня
Екатеринбурженка бесплатно приютила у себя болельщика из Египта