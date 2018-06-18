Екатеринбурженка бесплатно приютила у себя болельщика из Египта

Иностранным болельщикам, которые приезжали на матч, Екатеринбург запомнился не полупустыми трибунами, а горячим гостеприимством. Так, горожане приютили у себя египтянина, который не смог попасть в съемную квартиру. Из-за того, что хозяева нашли более выгодный вариант, Исмаил оказался на улице. Сердобольные жильцы не оставили гостя в беде. Просьбу помочь растерянному иностранцу, сидящему во дворе, соседи разместили в местном интернет-чате. На нее откликнулась Нина — она предложила Исмаилу на время остановится в одной из комнат абсолютно бесплатно. Чем приятно удивила иностранца — египтянин признался, что не ожидал от русских такого гостеприимства. Благодаря неравнодушным горожанам, болельщик позабыл о недоразумении — и уже подумывает приехать в Екатеринбург на более долгий срок.