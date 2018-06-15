В детских лагерях Свердловской области санитарные врачи выявили сотни нарушений

Несмотря на то, что летний сезон в самом его начале был омрачен, смены продолжаются. Курс молодого бойца проходят десятиклассники из 19 школ города. Отбирали только самых лучших — всего сто мальчишек и девчонок могут почувствовать себя, как в армии. В первую очередь, смотрели на состояние здоровья. Нагрузки здесь нешуточные.