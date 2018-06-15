В детских лагерях Свердловской области санитарные врачи выявили сотни нарушений

Проверки начались после массового отравления в лагере Сосновый

Несмотря на то, что летний сезон в самом его начале был омрачен, смены продолжаются. Курс молодого бойца проходят десятиклассники из 19 школ города. Отбирали только самых лучших — всего сто мальчишек и девчонок могут почувствовать себя, как в армии. В первую очередь, смотрели на состояние здоровья. Нагрузки здесь нешуточные.

Также в разделе Общество

«Золушка» недокармливала и травила школьников
08.06.2018
«Золушка» недокармливала и травила школьников
13-летний танкостроитель: школьник придумал беспилотный танк
06.06.2018
13-летний танкостроитель: школьник придумал беспилотный танк
На Шарташе появится прогулочный теплоход
13.06.2018
На Шарташе появится прогулочный теплоход
Как выжить в лесу? Для школьников устроили турнир по военно-техническим играм
07.06.2018
Как выжить в лесу? Для школьников устроили турнир по военно-техническим играм
Вчера
В детских лагерях Свердловской области санитарные врачи выявили сотни нарушений