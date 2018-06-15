Маршрут болельщика: трансфер для фанатов в Екатеринбурге

Во время подготовки к Мундиалю изменениям подверглись многие дороги города. Так, проспект Ленина был соединен с улицей Татищева, реконструированы Репина, Пирогова. Сделано это для того, чтобы люди могли максимально комфортно передвигаться в районе стадиона. Помимо этого к Мундиалю была реконструирована взлетно-посадочная полоса в аэропорту Кольцово. Тем самым это ускорит процесс прилета и отлета гостей. Для перевозки болельщиков по железной дороге было организовано 16 пар дополнительных поездов. Помимо этого на экспресс-поездах можно будет добраться от железнодорожного вокзала и до аэропорта Кольцово. На них также бесплатно могут передвигаться те, у кого имеются паспорта болельщиков.