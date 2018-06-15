Крещение футболом: как в Екатеринбург шли эшелоны болельщиков

Поезд привез египетских болельщиков из Москвы, но, кажется, что прямиком из Каира. Фанаты «фараонов» уже на вокзале разминают голосовые связки и настраиваются на непростую игру. Свист, чуть ли не ритуальные пляски и кричалки. Вместо барабана — информационный стенд. Благодаря южанам, в прохладном Екатеринбурге становится жарко. Болельщики уверены, что приехали сюда за победой.