Екатеринбуржцы приветствуют болельщиков из других стран

Эта игра нас действительно связала — со странами и континентами. И вот она — дружба народов. Сеть заполонили снимки интернациональных объятий. Горожане улыбаются фараонам и машут египетскими флагами. В объектив российских фанатов попали и австралийцы — не смотря на то, что их сборная в Екатеринбурге не играет. Туристы с далекого континента смотрят матчи в ЦПКиО в обнимку с кенгуру — правда, надувным. «Масса эмоций» — подписывают снимки пользователи. Есть на кадрах и синие человечки — болельщики сборной Уругвая. А казалось, Екатеринбург, уже ничем не удивить.