Екатеринбуржцы приветствуют болельщиков из других стран

Иностранцы бесконечно фотографируются с прохожими

Эта игра нас действительно связала — со странами и континентами. И вот она — дружба народов. Сеть заполонили снимки интернациональных объятий. Горожане улыбаются фараонам и машут египетскими флагами. В объектив российских фанатов попали и австралийцы — не смотря на то, что их сборная в Екатеринбурге не играет. Туристы с далекого континента смотрят матчи в ЦПКиО в обнимку с кенгуру — правда, надувным. «Масса эмоций» — подписывают снимки пользователи. Есть на кадрах и синие человечки — болельщики сборной Уругвая. А казалось, Екатеринбург, уже ничем не удивить.

Также в разделе Спорт

Самые интересные моменты Мундиаля в рубрике Футбольный обзор
14.06.2018
Самые интересные моменты Мундиаля в рубрике Футбольный обзор
Дорогой футбол: сколько Екатеринбург потратил на Чемпионат мира
14.06.2018
Дорогой футбол: сколько Екатеринбург потратил на Чемпионат мира
Дождь и тюльпаны: каким увидели Екатеринбург иностранные болельщики
14.06.2018
Дождь и тюльпаны: каким увидели Екатеринбург иностранные болельщики
Завтра – ярые соперники, а сегодня – братья: болельщики Египта и Уругвая подружились
14.06.2018
Завтра – ярые соперники, а сегодня – братья: болельщики Египта и Уругвая подружились
Вчера
Екатеринбуржцы приветствуют болельщиков из других стран