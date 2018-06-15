Екатеринбуржцы поздравили футболиста Мохаммеда Салаха с днём рождения

К всеобщей неожиданности российские футболисты накануне не просто обыграли аравийцев. А буквально разгромили соперников, забив пять безответных мячей. Количество поклонников сборной России сразу же выросло в разы. И те, кто еще вчера предрекал нашим провал, теперь клянутся в вечной любви к команде Черчесова. Екатеринбургские болельщики после матча открытия — по давней традиции — вышли на улицы.