Екатеринбург спортивный: как изменилась уральская столица во время подготовки к ЧМ

Между тем, большая часть перемен в городе за последнее время связана, конечно, с Мундиалем. Мировое футбольное первенство стало поводом значительно преобразить мегаполис — порой до неузнаваемости. Инфраструктура, общепита транспорт, безопасность — как видим, чемпионат дал нам не только эмоции. Власти Екатеринбурга подсчитали, что на подготовку к Мундиалю, если не брать в расчет реконструкцию стадиона, было потрачено 7 с половиной миллиардов рублей! И это, действительно, заметно.