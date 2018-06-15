Драматург Николай Коляда ищет помещение, чтобы отселить туда молодых актеров

Как рассказал сам Коляда на странице в соцсетях, подвал для соседей он подыскивает уже второй год. То, что предлагалось, — либо деревянные дома в аварийном состоянии, либо памятники архитектуры, которые сложно восстанавливать. Между тем, театру и центру драматургии под одной крышей уже сложно уживаться. «Папа» подустал от «детей». На помощь властей режиссер не надеется, поэтому решил найти здание самостоятельно. Коляда мечтает, что найдется меценат, который пустил бы ЦСД к себе и гордился бы этим. Такой человек, по мнению худрука, точно попадёт в рай.