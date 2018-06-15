Драматург Николай Коляда ищет помещение, чтобы отселить туда молодых актеров

В здании его театра на Ленина уже становится тесно

Как рассказал сам Коляда на странице в соцсетях, подвал для соседей он подыскивает уже второй год. То, что предлагалось, — либо деревянные дома в аварийном состоянии, либо памятники архитектуры, которые сложно восстанавливать. Между тем, театру и центру драматургии под одной крышей уже сложно уживаться. «Папа» подустал от «детей». На помощь властей режиссер не надеется, поэтому решил найти здание самостоятельно. Коляда мечтает, что найдется меценат, который пустил бы ЦСД к себе и гордился бы этим. Такой человек, по мнению худрука, точно попадёт в рай.

Также в разделе Культпросвет

Не для слабонервных: на перевал Дятлова начнут водить экскурсии
14.06.2018
Не для слабонервных: на перевал Дятлова начнут водить экскурсии
Военные ЦВО удивили зрителей танцевальным номером
25.05.2018
Военные ЦВО удивили зрителей танцевальным номером
Екатеринбург футбольный: в городе открылась необычная выставка
25.05.2018
Екатеринбург футбольный: в городе открылась необычная выставка
Зоофутбол и подводная лодка: куда сходить в ночь музеев?
18.05.2018
Зоофутбол и подводная лодка: куда сходить в ночь музеев?
Вчера
Драматург Николай Коляда ищет помещение, чтобы отселить туда молодых актеров