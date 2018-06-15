«Чуть не сдуло ветром»: аэронафт из Екатеринбурга обогнул Эльбрус

Сильный ветер чуть было не сдул шар в Грузию и не сорвал рекорд

Впервые в истории перелететь Эльбрус взялась команда аэронавтов, в том числе из Екатеринбурга. В планах было подняться на высоту в 7 тысяч километров и совершить стокилометровый полет над вершиной. Однако ветер вмешался в планы пилотов, и чуть было не сдул шар в Грузию. Решение все же нашли и Кавказский хребет покорили.

Также в разделе Общество

«Золушка» недокармливала и травила школьников
08.06.2018
«Золушка» недокармливала и травила школьников
13-летний танкостроитель: школьник придумал беспилотный танк
06.06.2018
13-летний танкостроитель: школьник придумал беспилотный танк
На Шарташе появится прогулочный теплоход
13.06.2018
На Шарташе появится прогулочный теплоход
Живой мертвец: байкера из Екатеринбурга «похоронила» страховая компания
22.05.2018
Живой мертвец: байкера из Екатеринбурга «похоронила» страховая компания
Вчера
«Чуть не сдуло ветром»: аэронафт из Екатеринбурга обогнул Эльбрус