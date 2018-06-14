Завтра – ярые соперники, а сегодня – братья: болельщики Египта и Уругвая подружились

Чтобы оказать достойную поддержку своим сборным, болельщики начали прибывать в столицу Урала в начале недели. Египтяне подготовились к визиту, многие из них щеголяют по центру Екатеринбурга в теплых куртках. Впрочем, им пока не настолько холодно, чтобы, например, отказать себе в удовольствии попробовать лучшее уральское летнее лакомство — пломбир в вафельном стаканчике.