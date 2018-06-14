В Свердловской области зарегистрировали первого пострадавшего от энцефалита

2. Правда, по данным медиков, количество укушенных в этом году меньше чем в прошлом. Сказалась погода, которая не располагает к отдыху на природе. Кроме того, большинство парков успели обработать до наступления тепла. А больше 80-ти процентов свердловчан привиты от энцефалита. Впрочем, говорят санитарные врачи, и привитым нужно быть начеку. Шансов заболеть меньше, но они есть, ведь помимо энцефалита клещи переносят и другие инфекции.