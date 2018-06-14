Самые интересные моменты Мундиаля в рубрике Футбольный обзор

В первый день чемпионата весь мир прильнул к телеэкранам. За исключением заключенных аргентинской тюрьмы Пуэрто-Мадрин. Уже три дня в тюрьме не работает телевизионный кабель, лишая узников спортивного праздника. Они даже объявили голодовку, добиваясь разрешения смотреть чемпионат из России. Однако суд пока не увидел причин для рассмотрения этого заявления. А вот обитателям смоленских колоний разрешили следить за Мундиалем. Матчи там будут транслироваться в соответствие с распорядком дня. Если какие-то игры заключенные пропустят, их покажут в записи на следующий день.