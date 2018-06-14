Дорогой футбол: сколько Екатеринбург потратил на Чемпионат мира

В Екатеринбурге подсчитали, во сколько обошлась подготовка к Мундиалю

Общая сумма составила почти 7,5 млрд рублей. Большую часть затрат на большой футбол разделили городской и областной бюджеты. Из федерации пришло лишь около 700 млн. В смету, правда, не входит строительство «Екатеринбург Арены». Зато включены реконструкции тренировочных площадок, организация фан-зоны, дорожные ремонты, ремонты фасадов на гостевом маршруте, благоустройство около Центрального стадиона, а также покупка транспорта. Отдельной статьей расходов прописаны затраты на продвижение положительного имиджа Екатеринбурга.

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четверг 14 Июня 2018
Дорогой футбол: сколько Екатеринбург потратил на Чемпионат мира