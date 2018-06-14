Не для слабонервных: на перевал Дятлова начнут водить экскурсии

Место гибели, как мекка для путешественников. На Урале это не в новинку. Вот теперь и на перевал Дятлова хотят протоптать туристическую тропу. Уже больше полу века прошло после трагических событий, но эта точка на карте Северного Урала до сих пор манит многих. Спрос явно будет. Поэтому местный краевед и придумал пустить всех желающих в путь по следам погибших туристов. Колорит походу должны придать манси и их олени. Вот только как удержать кочевые племена на одном месте?