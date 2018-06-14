Не для слабонервных: на перевал Дятлова начнут водить экскурсии

Желающие смогут пройти по следам погибших туристов

Место гибели, как мекка для путешественников. На Урале это не в новинку. Вот теперь и на перевал Дятлова хотят протоптать туристическую тропу. Уже больше полу века прошло после трагических событий, но эта точка на карте Северного Урала до сих пор манит многих. Спрос явно будет. Поэтому местный краевед и придумал пустить всех желающих в путь по следам погибших туристов. Колорит походу должны придать манси и их олени. Вот только как удержать кочевые племена на одном месте?

Также в разделе Культпросвет

Военные ЦВО удивили зрителей танцевальным номером
25.05.2018
Военные ЦВО удивили зрителей танцевальным номером
Екатеринбург футбольный: в городе открылась необычная выставка
25.05.2018
Екатеринбург футбольный: в городе открылась необычная выставка
Драматург Николай Коляда ищет помещение, чтобы отселить туда молодых актеров
15.06.2018
Драматург Николай Коляда ищет помещение, чтобы отселить туда молодых актеров
Зоофутбол и подводная лодка: куда сходить в ночь музеев?
18.05.2018
Зоофутбол и подводная лодка: куда сходить в ночь музеев?
четверг 14 Июня 2018
Не для слабонервных: на перевал Дятлова начнут водить экскурсии