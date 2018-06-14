Мундиаль начался! В столицу Урала приехали первые участники группового этапа

Город уже встретил сборные Египта и Уругвая

Чем холоднее на улице, тем горячее объятия. В России и в частности в Екатеринбурге стартует Чемпионат мира по футболу. Сюда уже приехали первые участники группового этапа, которые завтра сыграют на «Екатеринбург Арене». Накануне город встретил сборную Египта, а сегодня — команду из Уругвая. В составах — знакомые всё лица: нападающий «Барселоны» Луис Суареc, игрок Пари-Сен-Жермен Эдинсон Кавани, и лучший футболист минувшего сезона в английской премьер-лиге, любимчик екатеринбуржцев Мохаммед Салах из «Ливерпуля».

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