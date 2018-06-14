Дождь и тюльпаны: каким увидели Екатеринбург иностранные болельщики

В объектив камер фанатов первым делом попала… погода. Суровое уральское лето иностранцев удивило, хотя, судя по зонтам и курткам, к капризам природы они были готовы. Вторую строчку в рейтинге фотогеничности заняли тюльпаны. Следом за ними – Храм-на-Крови. Царская семья у иностранцев на слуху, так что мимо святыни, кажется, не прошел никто из приезжих. Как и мимо центрального стадиона. Уже сегодня он — настоящий центр притяжения болельщиков. Египтяне и Уругвайцы фотографируются с ареной, а вот англичан больше привлек символ Мундиаля — волк. Правда, выговорить его имя, кажется, смогли не все. Так что Забивака стал Забривой.