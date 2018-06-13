К Чемпионату мира в Екатеринбурге установили красные почтовые ящики

По задумке, они должны привлекать внимание гостей и болельщиков и вызывать желание отправить почтовые приветы в разные уголки мира. Новое оборудование для приема корреспонденции отличается не только цветом, но и покрытием. Оно антивандальное. Впрочем, в Екатеринбурге появились и другие атрибуты футбола. Так возле мэрии теперь есть футбольные мячи. В них перевоплотились каменные шары, которые обтянули черно-белой тканью. А чтобы гостям было комфортно гулять по городу, рабочие обновили и растекшуюся по площади красную линию. Чтобы исправить туристический маршрут, им понадобилось шесть 30-литровых ведер с краской.